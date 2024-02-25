"مذكرات البارون كوسيل".. أسرار تُنشر لأول مرة عن الاحتلال البريطاني لمصر

كشفت مذكرات "البارون كوسيل" الذي عاش في مصر، في الفترة 1863 حتى 1887، عن أسرار تُعلن لأول مرة حول الاحتلال البريطاني لمصر، والذي دام أكثر من 7 عقود في الفترة من 1882 حتى 1956.

وذكر "البارون" أنه أثناء عمله مديرًا للجمارك بميناء الإسكندرية التقى الزعيم الوطني "أحمد عرابي" وجهًا لوجه وعلم بحكم موقعه الوظيفي بوجود محاولة لتهريب شحنة متفجرات متطورة تعمل تحت الماء استقدمها "عرابي" من الولايات المتحدة لتفجيرالسفن البريطانية التي تحاصر شواطئ الإسكندرية والتي تستعد لإنزال قواتها على الأراضي المصرية واحتلال البلاد.

وأوضح أنه تمكن من إحباط عملية التهريب التي لو كانت نجحت لكان من الممكن جدًا أن تحول دون سقوط مصر في قبضة الاحتلال.

وردت هذه التفاصيل في أول ترجمة عربية للمذكرات والتي صدرت في طبعة جديدة عن دار "إشراقة" في القاهرة في كتاب يحمل عنوان "ربع قرن في مصر- مذكرات البارون كوسيل"، ترجمة محمد على ثابت، تحقيق ودراسة وليد كساب.