آثار أيدي أطفال على "القرميد" في بريطانيا تثير جدلا

تسببت آثار لأيدٍ قيل إنها تعود لأطفال على "قرميد" يعود إلى العصر الفيكتوري بجدلٍ بين متابعين في بريطانيا، في محاولة لتفسير الأمر.

وكان عامل بناء يدعى توماس شارك، عبر حسابه في "إنستغرام"، عثوره على قرميد عليه آثار أيدٍ، مرجّحا أنها لطفل في السابعة من العمر، لافتا إلى آثار على كل بلاطة قرميد أزالها من أحد المباني التي تعود للعصر الفيكتوري.

وفي محاولته العثور على إجابة، شارك توماس متابعيه شكوكه، متسائلا إن كانت الآثار تعود لأطفال كانوا يشاركون في صناعة القرميد، أم لطفل مشاغب أراد أن يترك أثرا.