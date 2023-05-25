مايك تايسون: جيمي فوكس أصيب بـ"سكتة دماغية"

يدّعي الملاكم الأمريكي مايك تايسون أنّ جيمي فوكس تعرّض لـ"سكتة دماغية"، ووصف وضعه الصحي بأنه "ليس على ما يرام".

وقال تايسون، إن فوكس (البالغ من العمر 55 عاما)، خلال لقاء "بودكاست": "هو ليس على ما يرام، كانت سكتة دماغية، لكن ليس لديّ فكرة عما حدث له".

وتعود صداقة الملاكم الأمريكي الشهير بصاحب الأوسكارين إلى عقود مضت.

وكانت كورين فوكس، قد أصدرت بيانًا نيابة عن العائلة في الشهر الماضي، ذكرت فيه أن والدها جيمي تعرض لـ"مضاعفات طبية"، دون أن تقدم المزيد من التفاصيل.

وعلقت في حينها: "لحسن الحظ، وبسبب العمل السريع والعناية الفائقة، هو بالفعل في طريقه إلى الشفاء، ونعلم كم هو محبوب ونقدر صلواتكم".

وبعد أيام من "الظروف الصحية الغامضة" للممثل الأمريكي، وجه لجمهوره منشورًا مقتضبًا عبر حسابه في "إنستغرام"، جاء فيه: "نقدر كل الحب، هذا يمنحنا البركة".