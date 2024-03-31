انهيار أحمد مالك وهدى المفتي في "رامز جاب من الآخر"‎

انهار الفنان أحمد مالك والنجمة هدى المفتي خلال حلقة السبت، من برنامج "رامز جاب من الآخر"، بعد رؤيتهما الكلب خلال الفقرة الأولى من المقلب الشهير الذي يقدمه الفنان المصري رامز جلال.

واستقبل رامز جلال ضيفيه بمقدمته المعهودة قائلا: "معانا اتنين مش هتقدر تطيقهم وبيعاملوك بالشوكة والسكينة وكأنهم من طينة وأنت من طينة، واحدة عايشة على حوارات وعليها إشاعات وجدل، والتاني عامل فيها جان وعاوج لسانه وعامل بلطجي".

وسأل رامز جلال أحمد مالك في بداية الحلقة عن نجومية الفنان أحمد داش رغم أنه بدأ التمثيل بعده، ليرد مالك معربا عن سعادته بنجاح داش، وأنه تربطهما علاقة صداقة، لافتا إلى أنه "مالك" قدم أفلاما ناجحة، لكن داش مميز في المسلسلات، بحسب قوله.

بينما وجه رامز سؤالا لهدى المفتي عن كثرة أعمالها خلال الفترة الماضية، واتهام البعض لها أنها أصبحت تقدم أعمالا "منحوتة" من أعمال أخرى، الأمر الذي نفته المفتي.

وأظهر أحمد مالك خلال الحلقة اهتماما ملحوظا بمواطنته هدى المفتي، حيث حاول حملها بعيدا عن الكلب، كما قام بخلع حذائها لها بعد أن امتلأ بالماء؛ الأمر الذي سخر منه رامز جلال، قائلا: "من هنا تنشأ قصة حب أحمد مالك وهدى المفتي".