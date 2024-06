بطل فيلم "ليلة في المتحف".. وفاة بيل كوبس

توفي الممثل الهولوويدي الشهير بيل كوبس، عن 90 عاما، بحسبما أكد موقع TMZ المهتم بأخبار المشاهير.

وأكدت عائلة النجم أنه لفظ أنفاسه الأخيرة في منزله بكاليفورنيا لأسباب طبيعية، تراكا وراءه إرثا في عالم السينما.

وقال شقيقه في مواقع التواصل الاجتماعي: "في يوم الثلاثاء 25 يونيو، توفي بيل بسلام في منزله. شريك محبوب، أخ أكبر، عم، والد، عراب، وصديق، احتفل بيل مؤخرًا وبكل سعادة بعيد ميلاده التسعين محاطًا بأحبائه الأعزاء".

وبدأت رحلة كوبس في التمثيل في السبعينيات، حيث شارك بما يقرب من 200 فيلم وبرنامج تلفزيوني.

واشتهر كوبس بأدوار عديدة منها: لويزيانا سليم في فيلم "الضارب"، ووالتر في فيلم "الأخ من كوكب آخر"، وريجينالد في فيلم "ليلة في المتحف"، ومدير ويتني هيوستن في فيلم "الحارس الشخصي".

وولد بيل كوبس عام 1934 في كليفلاند، أوهايو، وبدأ مسيرته التمثيلية مع شركات مسرحية وظهر لأول مرة في فيلم روائي طويل عام 1974 مع دور صغير في فيلم The Take of Pelham One Two Three.

وفي طريقه ليصبح ممثلًا، لعب كوبس أدوارًا طوال الثمانينيات في أفلام مختلفة. وفي عام 1987، أصبح من أحد أعضاء The Slap Maxwell Story، وهو مسلسل كوميدي قصير، حظي بتقدير كبير من بطولة دابني كولمان، الذي توفي في مايو الماضي.