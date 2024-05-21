مصر.. مصرع وإصابة 15 فتاة في حادث سقوط حافلة في النيل

حادث مأساوي شهدته محافظة الجيزة المصرية اليوم الثلاثاء، إثر غرق حافلة نقل جماعي، من النوع متوسط الحجم، "ميكروباص"، تقل عددًا كبيرًا من الفتيات العاملات في الزراعة في مياه النيل.

ووفق ما أعلنته وزارة الصحة، فإن 6 عاملات على الأقل لقين حتفهن، بينما تم التعامل مع 9 مصابات، نقل 3 منهن إلى المستشفيات، فيما تمت إجراء الإسعافات الأولية لـ6 في موقع الحادث، ولا تزال أعمال الإنقاذ الطبي جارية.

وسقطت حافلة العاملات الصغيرة من فوق ظهر عبارة بنهر النيل قبالة قرية أبو غالب بمنطقة منشأة القناطر التابعة لمحافظة الجيزة قرب العاصمة القاهرة.

وكشفت التحريات الأولية للأجهزة الأمنية عن مفاجأة تتمثل في أن سبب المأساة المروعة تتمثل في شجار نشب بين سائق الميكروباص وآخر على متن العبارة، نزل على إثره السائق من الحافلة وقد نسي رفع فرامل اليد "المكابح"، ما دفع الحافلة للانزلاق إلى النيل دون أن ينتبه أحد. وخفف من عدد الضحايا وجود بعض الفتيات خارج الحافلة أثناء تواجدها على متن العبارة.

وبحسب خبراء في النقل واللوجستيات، لا تتوفر في العادة احتياطات أمنية كافية في "المعديات" التي تعمل في النيل في المناطق الزراعية النائية، وغالبًا ما تكون متهالكة ولا تخضع لشروط السلامة المتعارف عليها.

وذكر شهود عيان أن السيارة كانت تقل 22 فتاة يعملن بإحدى شركات تصدير المنتجات الزراعية وتم انتشال 10 فتيات منهن ما بين مصابة وقتيلة بواسطة الأهالي والصيادين في المنطقة، فيما هُرعت قوات الإنقاذ النهري إلى مكان الحادث ولا تزال جهود البحث عن ضحايا آخرين مستمرة.