العراق.. كاميرات المراقبة تكشف تفاصيل "مجزرة البصرة"

أعلنت قيادة شرطة البصرة، اليوم الخميس، أن كاميرات المراقبة وثقت تفاصيل الجريمة المروعة التي هزت العراق، أمس الأربعاء، وأثبتت إقدام الأب في شط العرب على الجريمة وانتحاره.

وجاء بيان الشرطة، ردا على شكوك أقرباء العائلة، بأن يكون مرتكب الجريمة من خارج المنزل وقام بتصفية العائلة، لافتة إلى أن التحقيقات الأولية كشفت عدم دخول أي شخص للمنزل.

وأفادت أن رب الأسرة مرتكب الجريمة، يدعى عباس العيسى وهو من مواليد 1981، ويسكن قضاء شط العرب، وقد وثقت الكاميرات قيامه بجمع عائلته في غرفة واحدة وإطلاق النار عليهم من خلال بندقية "كلاشنكوف" غير مرخصة.

وأكدت قيادة شرطة البصرة أن الأب وبعد ارتكابه الجريمة، قام بالانتحار، مضيفة أن "التحقيقات توصلت إلى أن سبب جريمته مروره بضائقة مالية، حيث يعمل مقاولا للبناء، وتراكمت عليه ديون وصلت إلى مليار دينار"، نافية بشكل قطعي ما أشيع عن قيام أشخاص بقتل العائلة والأب.