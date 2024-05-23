الفنان المصري سعيد الصالح في المستشفى إثر وعكة صحية

تعرض الفنان المصري سعيد الصالح لوعكة صحية نقل على إثرها إلى أحد المستشفيات الشهيرة في العاصمة المصرية القاهرة.

وشارك سعيد الصالح جمهوره بصورة له من داخل المستشفى نشرها عبر حسابه الشخصي على "فيسبوك"، وعلّق عليها بالقول: "شكرًا جزيلًا للدكتور حسن أمين ومعاونيه، وشكرًا لكل من عاونني في مستشفى مصر الدولي، شكرًا للجميع، الله كريم".

ولم يكشف الفنان المصري عن أي تفاصيل تخص مرضه، أو أسباب وجوده داخل المستشفى، وتجاهل الردَّ على متابعيه حول تفاصيل حالته الصحية.