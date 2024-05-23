الفنان المصري سعيد الصالح في المستشفى إثر وعكة صحية
تعرض الفنان المصري سعيد الصالح لوعكة صحية نقل على إثرها إلى أحد المستشفيات الشهيرة في العاصمة المصرية القاهرة.
وشارك سعيد الصالح جمهوره بصورة له من داخل المستشفى نشرها عبر حسابه الشخصي على "فيسبوك"، وعلّق عليها بالقول: "شكرًا جزيلًا للدكتور حسن أمين ومعاونيه، وشكرًا لكل من عاونني في مستشفى مصر الدولي، شكرًا للجميع، الله كريم".
ولم يكشف الفنان المصري عن أي تفاصيل تخص مرضه، أو أسباب وجوده داخل المستشفى، وتجاهل الردَّ على متابعيه حول تفاصيل حالته الصحية.
وتواصل "إرم نيوز" مع المسؤولة عن الملف الطبي بنقابة المهن التمثيلية في مصر الفنانة نهال عنبر، للوقوف على تفاصيل الحالة الصحية للفنان سعيد الصالح، إلا أنها نفت علمها بوعكته الصحية.
وأشارت إلى أنها ستتواصل معه للاطمئنان عليه، وتقديم الدعم من النقابة، لافتة إلى أن النقابة دائمًا ما تقف بجوار أعضائها.
واشتهر الفنان سعيد الصالح بتقديم الأدوار الثانوية في السينما والتلفزيون المصري، وله العشرات من الأعمال التي ترك بها بصمة واضحة، منها: فيلم "الجزيرة، محامي خلع، صعيدي رايح جاي".