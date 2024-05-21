الكويت.. وفاة مؤلف الموسوعة الإملائية الشهيرة حمزة الخياط

توفي الباحث اللغوي الكويتي، ومؤلف الموسوعة الإملائية الشهيرة، حمزة الخياط، اليوم الثلاثاء، بعد صراع مع المرض، أنهى حياة أحد أعلام اللغة العربية في الكويت والعالم العربي.

ونعت عائلة الخياط في الكويت، ومسؤولون ونخب ثقافية في الكويت، الراحل الخياط الذي غاب عن طلابه ومؤلفاته منذ العام الماضي بسبب المرض، قبل أن تعلن وفاته.