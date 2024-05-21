الكويت.. وفاة مؤلف الموسوعة الإملائية الشهيرة حمزة الخياط
توفي الباحث اللغوي الكويتي، ومؤلف الموسوعة الإملائية الشهيرة، حمزة الخياط، اليوم الثلاثاء، بعد صراع مع المرض، أنهى حياة أحد أعلام اللغة العربية في الكويت والعالم العربي.
ونعت عائلة الخياط في الكويت، ومسؤولون ونخب ثقافية في الكويت، الراحل الخياط الذي غاب عن طلابه ومؤلفاته منذ العام الماضي بسبب المرض، قبل أن تعلن وفاته.
كما نعى كثير من الكويتيين، ومدونون من دول عربية أخرى، الراحل الخياط الذي استفاد أبناؤهم من مؤلفاته في تعليم الأطفال اللغة العربية.
والخياط معلم مدرسة معروف على نطاق واسع في الكويت وخارجها بسبب اهتمامه اللافت باللغة العربية وتعليمها للأطفال.
وتوّج الراحل جهده في الاهتمام بتعليم اللغة العربية، عبر تأليف الموسوعة الإملائية الشهيرة، وهي مجموعة كتيبات لتعليم الصغار اللغة العربية وقواعدها.
وقال وزير التربية الكويتي، عادل العدواني، في نعي لمواطنه الراحل الخياط، بأنه صاحب "باع طويل في العمل والعطاء والتطوير على الصعيد التربوي.. وقدم "جهود صادقة وحثيثة خلال سنوات عمله في المجال التربوي والتعليمي".
وكتب المحامي زيد جاسم الخباز في نعي الخياط: "إلى جنات الخلد يا حبيب الأطفال، ويا ناشر العلم.. المعلم الفاضل حمزة الخياط..".
وقالت مدونة أخرى: "رحم الله المعلم الفاضل الاستاذ #حمزة_الخياط، أحد أهم أعمدة التعليم في #الكويت، والذي أفنى حياته في خدمة الطلبة والعملية التعليمية.. وتطوير منهج مبتكر لتعليم اللغة العربية".