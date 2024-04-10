كيف تحمي نفسك من مكالمات الذكاء الاصطناعي الاحتيالية؟

مع ازدياد قدرة أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدية، أصبح من الأسهل والأرخص بالنسبة للمحتالين إنشاء أصوات مزيفة مقنعة لأشخاص معينين، بحيث يتم تدريب هذه النسخ على المقاطع الصوتية للكلام البشري، ويمكن تعديلها لتقليد أي شخص تقريبًا.

تتحسن أدوات الذكاء الاصطناعي باستنساخ أصوات الأشخاص، ويستخدم المحتالون هذه القدرات الجديدة لارتكاب عمليات الاحتيال. ويمكن لأحدث الموديلات التحدث بالعديد من اللغات، لذلك قد تطال مخاطرها جميع بلدان العالم تقريبًا.

سيناريو محتمل

فلنتخيل هذا السيناريو. تجيب على مكالمة عشوائية من أحد أفراد العائلة، وهو يشرح بلا هوادة كيف وقع حادث سيارة مروع وهو بحاجة إليك لإرسال الأموال الآن، وإلا سيذهب إلى السجن. ويمكنك سماع اليأس في صوته وهو يطالب بتحويل نقدي فوري. وعلى الرغم من أن الصوت يبدو مثل ذلك الشخص بالتأكيد، وأن المكالمة جاءت من رقمه، إلا أنك تشعر وكأنه هناك خطأ ما. لذلك، تقرر إنهاء المكالمة والاتصال به على الفور. وعندما يرد على مكالمتك، يقول إنه لم يكن هناك أي حادث سيارة، وليس لديه أي فكرة عما تتحدث عنه. حسنًا، بهذا التصرف نجحت في تجنب مكالمة احتيالية بواسطة الذكاء الاصطناعي.

تجنب التعرض للاحتيال

على الرغم من أن تهديد عمليات الاحتيال المدعومة بالذكاء الاصطناعي قد يكون مخيفًا، إلا أنه يمكنك البقاء آمنًا من خلال وضع بعض النصائح في الاعتبار، في المرة التالية التي تتلقى فيها مكالمة عاجلة وغير متوقعة.