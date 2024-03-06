مع قرب رمضان.. صناعة الحلويات تستعيد عافيتها في غزة رغم الصعوبات (صور)

بدأت صناعة الحلويات في غزة باستعادة عافيتها مجددًا، خاصة مع اقتراب شهر رمضان، رغم استمرار الحرب الإسرائيلية على القطاع للشهر الخامس على التوالي، والدمار الكبير الذي أحدثته بمختلف مناحي الحياة، خاصة الصناعية منها.

فقد بدأ عدد من صانعي الحلويات بإنشاء مشاريعهم الخاصة الصغيرة، وبعد أن كانوا أصحاب مصانع كبرى فيها أحدث المعدات والآليات، باتوا، اليوم، يعتمدون على معدات بدائية للغاية من أجل صناعة الحلويات وبيعها للنازحين.

أحد هؤلاء، هو رامي أبو دان، النازح من غزة إلى مدينة دير البلح، يروي تفاصيل إنشائه مصنعه الصغير بمنطقة النزوح التي لجأ إليها وأسرته، قائلاً: "نصنع من الموت حياة، ونعمل على إعادة البسمة لقلوب الأطفال والكبار".