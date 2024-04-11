مياه بارتفاع 10 أمتار.. فيضانات قياسية في روسيا وكازاخستان (صور وفيديو)

أعلنت السلطات في روسيا وكازاخستان المجاورة إجلاء أكثر من 100 ألف شخص بسبب ارتفاع منسوب المياه، جراء فيضانات هي الأسوأ منذ عقود.

وحذّر الكرملين، الأربعاء، من صعوبة الوضع في مناطق عدة في جبال الأورال وغرب سيبيريا، فيما لم تبلغ الفيضانات ذروتها بعد.

وتعزى هذه الفيضانات إلى الأمطار الغزيرة المقترنة بارتفاع درجات الحرارة وزيادة ذوبان الثلوج والجليد الذي يغطي الأنهار.