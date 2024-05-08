هددت باعتزاله.. أبرز الأزمات الصحية في حياة محمد عبده

صدم الفنان السعودي محمد عبده جمهوره ومتابعيه بإعلان إصابته بمرض السرطان، على الرغم من تأكيده أنه بات في مرحلة التعافي وأن صحته تحسنت كثيراً مؤخراً.

وكانت حياة محمد عبده زاخرة بالأزمات الصحية القوية، التي هددت في بعضها مسيرته الفنية، وكادت تدفعه لإعلان اعتزال الفن والغناء.

وأصيب محمد عبده قبل 12 عاماً تقريباً بعدة جلطات أبعدته عن الغناء لفترة وتعافى منها في باريس بعد تلقي العلاج اللازم.

وقال "فنان العرب" كما يطلق عليه، حينها بعد تجاوز مرحلة الخطر "إن الله نجاه" وإنه استعاد عافيته من 3 جلطات أصابته، بحسب "عكاظ".