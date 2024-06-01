الكويت.. استخدام خراطيم الإطفاء لتبريد الطرق مع تسجيل درجات حرارة قياسية
أطلقت قوة الإطفاء العام في الكويت، اليوم السبت، تحذيراً من استخدام خراطيمها المنتشرة في المراكز التجارية والأسواق وكثير من المباني، لتبريد الطرقات ورش الساحات مع تسجيل البلاد درجات حرارة قياسية.
وتشهد الكويت والمنطقة عموماً ارتفاعاً كبيراً في درجات الحرارة هذه الأيام، بلغ في محافظة الجهراء الكويتية ومحيطها 51 درجة يوم أمس الجمعة بحسب خبير الأرصاد الجوية الكويتي، فهد العتيبي.
وأظهر مقطع فيديو، قبل يومين، وافداً هندي الجنسية فيما يبدو، وهو يستخدم خرطوماً تابعا للإطفاء في نقطة طوارئ بمركز تجاري، حيث سحب الخرطوم لغسل ورش مساحة كبيرة من الطريق والمكان.
وقال متحدث الإطفاء في الكويت، العميد محمد الغريب، إن السلطات المختصة ضبطت ذلك الوافد، واتخذت الإجراءات القانونية بحقه، بحسب ما نقلت عنه صحيفة "الراي" المحلية، اليوم السبت.
ودعا الغريب أصحاب العقار والمحلات إلى عدم استخدام خراطيم المياه التابعة للإطفاء حفاظاً على سلامتها من العبث وحتى تبقى سليمة وصالحة للاستخدام في حال حدوث حريق في المكان القريب من نصبها.
وقال الغريب إنه مع ارتفاع درجات الحرارة في الصيف، واستهتار البعض في أهمية معدات الإطفاء التي يتم تركيبها في المباني، يقوم البعض باستخدام تلك المياه في غسيل المركبات أو حوش العمارة أو المحل في مخالفة للقانون.
وشدد المسؤول الكويتي على فرض عقوبات رادعة على من يتم ضبطه متورطاً في التعدي على خراطيم الإطفاء المخصصة للطوارئ.