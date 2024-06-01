الكويت.. استخدام خراطيم الإطفاء لتبريد الطرق مع تسجيل درجات حرارة قياسية‎

وقال متحدث الإطفاء في الكويت، العميد محمد الغريب، إن السلطات المختصة ضبطت ذلك الوافد، واتخذت الإجراءات القانونية بحقه، بحسب ما نقلت عنه صحيفة "الراي" المحلية، اليوم السبت.

ودعا الغريب أصحاب العقار والمحلات إلى عدم استخدام خراطيم المياه التابعة للإطفاء حفاظاً على سلامتها من العبث وحتى تبقى سليمة وصالحة للاستخدام في حال حدوث حريق في المكان القريب من نصبها.

وقال الغريب إنه مع ارتفاع درجات الحرارة في الصيف، واستهتار البعض في أهمية معدات الإطفاء التي يتم تركيبها في المباني، يقوم البعض باستخدام تلك المياه في غسيل المركبات أو حوش العمارة أو المحل في مخالفة للقانون.

وشدد المسؤول الكويتي على فرض عقوبات رادعة على من يتم ضبطه متورطاً في التعدي على خراطيم الإطفاء المخصصة للطوارئ.