"الكواكب السيارة".. المنطقة العربية تشهد حدثا فلكيا نادرا خلال أيام

وسترى الدول العربية هذه الظاهرة بوضوح، إذ تصطف مجموعة "الكواكب السيارة" المكونة من عطارد والمريخ والمشتري وزحل وأورانوس ونبتون، ثم يلحق بها القمر في خط مستقيم "في مشهد ليس حقيقيًا"، وفقًا لتفسيرهم، إذ يتهيأ لنا في السماء ويستمر حتى أواخر الشهر ذاته.

من جانبها، قالت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" إن أفضل الأوقات لمشاهدة ظاهرة "اصطفاف الكواكب" سيكون مع شروق الشمس، بشرط أن تكون السماء صافية، فيما قد يضطر الناس في بعض البلدان إلى استخدام التلسكوب لمشاهدة الظاهرة النادرة بشكل واضح.

وأوضحت الوكالة أن العرض المثالي سيكون في التاسع والعشرين من يونيو/حزيران، إذ سيكون منظر الكواكب وراء بعضها أكثر وضوحًا ومثاليًا.

ولفت خبراء فلكيون إلى أنه لا يوجد تأثير لهذه الظاهرة على حياة الناس، ولن تؤدي إلى وقوع الزلازل أو البراكين؛ نظرًا لأن الكواكب السيارة بعيدة جدًا عن الأرض، وتأثير جاذبية هذه الكواكب على الأرض يكاد يكون معدومًا.