كيف يمكن أن تساعدنا الفلسفة في حياتنا اليومية؟

ما هو الدور الذي تلعبه الفلسفة في حياتنا وكيف يمكننا استخدامها؟ الجواب أبسط مما تتخيل، عندما نفكر في الفلسفة ما هو أول ما يتبادر إلى أذهاننا؟ ربما نعتقد أنّ هذه المعرفة بعيدة كل البعد عن الواقع. ربما انتقادها يكمن في أنّ جزءًا من المجتمع يعتبرها ذات فائدة قليلة. في هذه المقالة سنعارض هذه الفكرة، ونشرح بطريقة بسيطة كيف يمكن للفلسفة أن تساعدنا في حياتنا اليومية.

الفكرة من وراء هذا هي تقريب القراء من الفلسفة، بدءًا من فكرة أنها يمكن أن تكون نهجًا عمليًا. في الواقع تعتمد العديد من أنواع العلاجات النفسية على تيارات فلسفية لأنها منظور حيوي بالكامل تتمحور هذه العلاجات حولها، تساعدنا الفلسفة على التفكير ورؤية المواقف من وجهات نظر مختلفة.

الفلسفة والمواقف المستعصية

على الشخص الذي لم يمر بموقف مستعصٍ لا يمكن السيطرة عليه أو لم يتمكن من مواجهته أن يلقي بالحجر الأول. لقد مررنا جميعًا بمثل هذه المواقف المستعصية لأنها جزء لا يتجزأ من حياة الإنسان. في مواجهة الكرب أو اليأس الذي يمكن أن يسببه لنا ذلك نسعى لإيجاد معنى أو حلًا للمشكلة.

هنا تظهر الفلسفة في شكل انعكاس، أي من خلال الأسئلة التي تقودنا إلى التفكير. يقال دائمًا إنّ هذا النظام يعطي الأولوية للأسئلة وليس للإجابات الجاهزة.

قد تفكر لكن لماذا أطرح المزيد من الأسئلة إذا كان الشيء الوحيد الذي أبحث عنه هو وسيلة للخروج من الموقف الذي أجد نفسي فيه. يمكننا القول إنّ الفلسفة، بأسئلتها تفتح آفاقًا جديدة للتفكير في المشكلة.

في النهاية، مع تغيير المنظور، يمكنني إيجاد حل ممكن. ولكن، قبل كل شيء، من المهم التأكيد على أنه إذا لم تتمكن الأسئلة الفلسفية من تقديم إجابة لنا فيمكن أن تكون جزءًا من الحل.

أحد الموضوعات الرئيسية في الفلسفة هو "المحاجة" أي إقامة الحجة والدليل. يتعلق الأمر بإصدار أحكام أو آراء مع أو ضد قضايا معينة، على أساس الحجج المنطقية دائمًا.

ما علاقة هذا بالحياة اليومية؟ إننا نعطي دائمًا أسبابًا وحججًا مع أو ضد، سواء في حواراتنا مع أشخاص آخرين، حول تفضيلات أو معتقدات معيّنة، أو عندما نريد إقناع شخص ما بشيء ما.