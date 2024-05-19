إمارات رزق: لا أعرف سبب غياب اسمي عن بوستر "ولاد بديعة"

صرّحت الفنانة السورية إمارات رزق بالقول إنها "لا تجد أسبابًا لغياب اسمها عن بوستر مسلسل (ولاد بديعة)، والذي عرض في رمضان المنصرم.

وجاءت تصريحات "رزق"، ضمن برنامج "كتاب الشهرة"، إذ قالت إنها لا تعرف سبب غيابها عن بوستر المسلسل، رغم الإشادة التي تلقتها بعد أدائها دور "بديعة" في العمل، مشيرة إلى أنها "لا تستطيع عمل أي شيء بشأن ذلك، ولا تضع مثل هذه الشروط".

وأكدت أنها "لا تهتم لوجود اسمها من عدمه على بوستر المسلسل، ويكفيها وجودها مع المخرجة رشا شربتجي".

وأوضحت في حديثها إلى أنها "تشعر دائمًا بالاطمئنان عند العمل مع شربتجي، لأنها تعطي كل ممثل حقه"، معلقة بالقول: إن رشا عندما تقول "تمام"، فهذا يعني أن كل شيء على ما يرام.

وأرجعت إمارات رزق نجاح مسلسل "ولاد بديعة" إلى جميع المشاركين في العمل، خاصة أبطاله الرئيسين، الذين أدوا دور "أبنائها".

وتحدثت الفنانة السورية، عن ذهابها للتصوير دون وجود مخطط واضح لديها حول الشخصية التي قرأتها على الورق. لكن الكاريكتر العام واللباس مع المكياج، جعلها تستوعب طبيعة بديعة وتتلبسها على الفور.

ولفتت في اللقاء إلى أنّ وزنها كان زائدًا بالمصادفة أثناء تأدية الدور. لكنها أكدت أنها "تعرضت إلى مخاطر مع سلافة معمار أثناء تصوير مشهد الحريق"، مبينة: "كنت ألبس معطفًا من الفرو، ويجب أن أمر بين النيران، لكن النار كانت قوية وكاد المعطف يشتعل، لكن الله لطف بنا".

وعن أكثر مشاهدها تأثيرًا، التي أدتها في "ولاد بديعة"، وهو مشهد ولادتها التوأم، علقت بالقول: "أتينا بأطفال لم يمض على ولادتهم 24 ساعة، وقمنا بتدفئة الغرفة، ومنع التدخين، وإضافة ألوان تشبه الدماء، لإعطاء المشهد واقعية حقيقية. وبالفعل نجحنا، وكانت الولادة من أسلس المشاهد وتم إنجاز المشهد بسرعة".