تعيين أول عربي في لجنة "نوبل" للطب

يعد المغربي عبدالجبار المنيرة، أستاذ الأعصاب في معهد "كارولينسكا" السويدي، أول عربي ينضم إلى لجنة اختيار الفائزين بجائزة نوبل للطب من بين أعضاء لجنتها الخمسة.

وللمرة الأولى منذ انطلاقها عام 1901، يتم اختيار أول عربي في اللجنة المسؤولة عن تقييم الترشيحات واختيار الفائزين الأكثر استحقاقا في مجال الطب.

وأعرب المنيرة عن فخره كونه أول عربي في اللجنة، وقال: "من المهم التأكيد على أن العضوية في هذه اللجنة تقتصر على الأساتذة المنتسبين إلى معهد كارولينسكا الطبي، كما يتم انتخاب الأعضاء تبعاً لإنجازاتهم البحثية البارزة ومساهماتهم"، "ولهذا أنا فخور بكوني أول عربي يتم انتخابه في هذه اللجنة".

والمنيرة من مواليد الرباط، نشأ ودرس فيها وتخرج من جامعة العلوم قبل أن يغادر إلى فرنسا للحصول على درجة الدكتوراه في علم الأعصاب من جامعة مرسيليا، وانتقل لاحقا إلى السويد حيث انضم إلى معهد "كارولينسكا" للعمل في أبحاث العمود الفقري.