منها الشوكولاته.. 5 منتجات تحتوي على مشتقات البترول

لا يقتصر دور النفط على تشغيل السيارات وتدفئة المنازل فحسب، بل يختبئ في عديد من المنتجات التي نستخدمها يوميًّا دون أن ندرك ذلك.

وأظهرت البتروكيماويات المشتقة من النفط والغاز الطبيعي تنوعًا واسعًا في استخداماتها، حيث تدخل في صناعة أكثر من 6000 منتج يومي، بدءًا من الأطعمة ووصولًا إلى منتجات العناية الشخصية.

وبحسب موقع " لايف ساينس"، هناك 5 منتجات لم تكن تعلم أنها مصنوعة من البترول:

الشوكولاتة

تحتوي بعض أنواع الشوكولاتة على شمع البارافين الصالح للأكل، والمشتق من البترول أو الفحم أو الزيت الصخري.

ويتم استخدامه لإضفاء لمعان على الشوكولاته والمساعدة في الحفاظ على صلابتها في درجات الحرارة العالية، ومنع التصاقها بالقوالب.

معجون الأسنان

يحتوي معجون الأسنان على مشتقات زيتية مثل البولي إيثيلين جلايكول، والتي يتم وضعها في المنتج لأسباب متعددة منها النكهة والخصائص المضادة للبكتيريا.

وتستخدم بعض الشركات مشتقًا بتروليًّا يُدعى "بولوكسامير 407" لمساعدة المعجون على الذوبان في الماء، إلى جانب "سكارين الصوديوم"، المشتق من البترول أيضًا، وهو مُحل صناعي يقتل البلاك.