ترامب للملاكم الروسي حبيب: سأوقف حرب غزة (فيديو)

أظهر مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، متعهدا بوقف الحرب الإسرائيلية على غزة.

وظهر ترامب في مقطع الفيديو على هامش الحدث الرياضي "UFC 302" الذي أقيم في نيويورك، وهو يتحدث مع الملاكم الروسي الشهير حبيب نور محمدوف.

وجاء اللقاء بعد نهاية نزال للملاكم إسلام ماخاشيف، والأمريكي داستن بوارييه.