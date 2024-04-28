تأجيل جميع أنشطة محمد عبده الفنية لأجل غير مسمى

أعلنت شركة روتانا تأجيل جميع الأنشطة الفنية والحفلات للفنان السعودي محمد عبده؛ حرصا منها على سلامته، كاشفة أن الفنان خلال هذه الفترة سيتفرغ لأعماله الخاصة.

وأضافت روتانا، خلال بيان صحفي نشرته عبر حسابها الرسمي على إنستغرام، "إلى جمهور ومحبي فنان العرب محمد عبده.. تفيدكم مجموعة روتانا للموسيقى ممثلة بإدارة حفلات الفنان ونشاطاته الفنية، بأنه وبالاتفاق ما بين روتانا والفنان، سيتم تأجيل جميع النشاطات التي كانت مقررة، وعدم الارتباط بأي نشاطات جديدة قادمة حتى إشعار آخر سيتم الإعلان عنها تباعًا".

وأشارت روتانا إلى أن هذا القرار يأتي حفاظًا وتقديرًا وحرصًا على سلامة فناننا الحبيب، كاشفة أن هذه الفترة سيتفرغ محمد عبده إلى أعماله الخاصة، وسيضاعف وجوده بالاستديوهات لتنفيذ أغانٍ جديدة بحاجة إلى تركيز ومجهود كبير لإرضاء جمهوره بها عند إصدارها، ومنها ستكون فترة راحة ونقاهة، ووجوده مع عائلته وأهله لإعطائهم وقتا أطول.

وختمت روتانا بيانها بالقول: "الفنان محمد عبده يطمئن جمهوره ويعدهم بأنه سيلقاهم قريبًا، ولن يتأخر عنهم أبدًا؛ لأنهم كانوا وسيظلون النفس الذي يتنفسه وحب عمره".

يذكر أن محمد عبده تعرض أخيرا لوعكة صحية قال إنها نزلة برد شديدة، تسببت بتأجيل حفلاته الغنائية.