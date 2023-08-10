من أكواب النودلز إلى الطفيليات.. تعرف على أغرب المتاحف في العالم

تُعدّ المتاحف من أشهر مناطق الجذب السياحي في مختلف الوجهات حول العالم، وباستطاعة السائح بسهولة قضاء بضع ساعات أو حتى طوال اليوم في الانغماس في الفن والتاريخ والعلوم وغيرها من الأمور.

وهي أيضاً طريقة رائعة للتعرّف على ثقافة المكان الذي نسافر إليه والتواصل معها، سواء كان مدينة صغيرة أو كبيرة.

وفي حين أن بعض المتاحف تتناول مواضيع عدّة، فإن البعض الآخر يكون متخصصاّ بنوع محدد، وأحياناً يمكن أن يكون هذا النوع غريباً ويستحق الاكتشاف والمغامرة.