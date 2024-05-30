حمو بيكا يرد على المتنمرين على شكل جسمه

وجّه نجم المهرجانات المصري حمو بيكا رسالة للمتنمرين على شكله، مؤكدا أن ضخامة بطنه تعود إلى مرض أصيب به، سبق أن تحدث عنه.

وكتب حمو بيكا على صفحته عبر موقع تبادل الصور ومقاطع الفيديو إنستغرام، قائلا: هو أنا مش زي أي حد بيتصور، وينزل صورته وهو في الصيف مع أصحابه.. ليه التريقة على بطني، أنا عندي مرض وسبق وكنت اتكلمت عليه".

وأضاف: التنمر على شكلي، يا رب كل اللي بيتريق عليا ربنا يبتليه بنفس المرض اللي عندي".

وتعرض ثلاثي أغاني المهرجانات حمو بيكا وعمر كمال وحسن شاكوش أخيرًا لهجوم غير مسبوق على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد ظهورهم في كواليس تصوير أغنية جديدة بعنوان "ولاد موت" وهم يحملون نوعا من العصي الغليظة المرتبطة بالمعارك والمشاجرات "الشوم".

وعلقت نقابة الموسيقيين على الصور التي خرجت من الكواليس، مؤكدة أنها معنية فقط بكلمات الأغاني والألحان والأداء الصوتي من حيث ملائمتها للذوق العام، أما التصوير فيخص مخرج الأغنية.