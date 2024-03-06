ممثل محترف يكسب "مبالغ طائلة" من لعب دور المتسول (صور)

جمع الصيني، لو جينجانغ، مبالغ مالية طائلة والكثير من الطعام، بعد إتقانه المحترف لدور متسول فقير في حديقة "تشينمينغ شانغهاي" في مقاطعة خنان الصينية، على مدار 12 عاما الماضية.

وعلى الرغم من أن "لو" قد يبدو كمتسول حقيقي، إلا أنه في الواقع "ممثل محترف" يتقاضى يوميا أجرا ثابتا ومرتفعا.

وقالت صحيفة "أوديتي سنترال" أن "لو جينجانغ" اتقن دور المتسول ببراعة، ما دفع السياح لفتح جيوبهم له بسخاء، حتى وصل دخله الشهري إلى 70 ألف يوان (نحو 10 آلاف دولار أمريكي) شهريا، ما جعله واحد من أعلى الأفراد دخلا في الصين.

وأكدت الصحيفة أن "لو" واجه معارضة من عائلته في البداية، لكن بعد تحقيقه لثروة "غير عادية"، أصبحوا يحفزونه على متابعة التسول.