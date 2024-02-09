رواية "2160".. شيء من الأدب وكثير من الخيال العلمي

اختار الكاتب التونسي "الهادي جاء بالله" الغوص في الخيال واستشراف المستقبل بأسلوب أدبي يندر الكتابة به، في روايته "2160" الصادرة حديثا عن دار "عليسة" للنشر والتوزيع.

وتُعتبر كتب الخيال العلمي نادرة في إنتاج دور النشر التونسية، لا سيما الأدب باللغة العربية، لكن "الهادي جاء بالله" آثر أن يسلك هذا الطريق الوعر واستخدم الأرقام في “2160” التي تتصور ما سيحدث في العالم في السنوات والعقود المقبلة.

وبعد روايتين سابقتين "الدرواس" و"موسم الرزاز"، يقدم الهادي جاء بالله هذه الرواية الجديدة التي تسيطر عليها الأرقام مستشرفة مستقبل عالم تهيمن عليه الآلات، وتبدأ إثارة اهتمام القارئ من العنوان وترحل به إلى عالم الخيال.