قالت مؤسسة مؤلف أغنية"Hold On, I'm Coming" الراحل إسحاق هايز إنها رفعت دعوى بحق الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، متهمة إياه بانتهاك حقوق الطبع والنشر 134 مرة بعد مطالبة حملته بالامتناع عن استخدام الأغنية الناجحة.

وأسرة هايز هي الأحدث في قائمة تضم أكثر من اثني عشر موسيقيًا ومجموعات موسيقية تنأى بألبوماتها الشعبية عن الحملات الرئاسية لترامب.

وكانت المغنية سيلين ديون اعترضت على عزف أغنيتها "My Heart Will Go On" في تجمع انتخابي لترامب في 9 أغسطس/آب في بوزيمان بولاية مونتانا، بحسب ما أورده موقع "آكسيوس".

وقال فريق ديون في بيان على إكس: "لا يجوز بأي حال من الأحوال هذا الاستخدام، ولا تؤيد سيلين ديون هذا الاستخدام أو أي استخدام مماثل".

وقد عارضت فرقة الروك "جانز إن روزز"، والمنتج فاريل لوكاس، والمغنون ريهانا، وبروس سبرينغستين، وأديل، وورثة برينس، استخدام ترامب لموسيقاهم في الحملات السابقة.

وزعمت أسرة هايز أنها طلبت 3 ملايين دولار من حملة ترامب ونشر إخلاء مسؤولية مفاده أن عائلة هايز وتركته "لم تصرح أو تؤيد أو تسمح باستخدام ممتلكات شركة إسحاق هايز إنتربرايزز في أي وقت، الآن أو إلى الأبد في جميع أنحاء الكون".

وحددت مؤسسة هايز موعدًا نهائيًا للرد في السادس عشر من أغسطس/آب، وقالت إن الموعد "انقضى"، لذا رفعت دعواها في المنطقة الشمالية من جورجيا.

وذكرت الدعوى اسم ترامب وحملته واللجنة الوطنية الجمهورية.