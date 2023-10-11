ميغان ماركل: خائفة على طفليّ من وسائل التواصل الاجتماعي

أبدت دوقة ساسكس ميغان ماركل قلقها وخوفها من استخدام طفليها "آرتشي" و"ليليبيت" لوسائل التواصل الاجتماعي في المستقبل، وذلك خلال فعالية خاصة باليوم العالمي للصحة النفسسية أقيمت أمس في مدينة نيويورك.

وحضرت ميغان الحدث برفقة زوجها الأمير هاري، للحديث عن تجاربهما الخاصة مع وسائل التواصل الاجتماعي، ومخاوفهما بشأن مستقبل طفليهما الصغيرين.

وقالت ميغان، 42 عاما: "على الرغم من أنّ طفلينا ما زالا صغيرين جدا، فآرتشي يبلغ من العمر 4 سنوات ونصف، أما شقيقته ليليبيت فتبلغ عامين ونصف فقط، إلا أننا نرى أن وسائل التواصل الاجتماعي لن تختفى عن المشهد العام في المستقبل القريب".

وأضافت: "الوقت يمضي بسرعة، وأعرف أنهما سيتعرضان لمواقع التواصل يوما ما".