ميغان ماركل: خائفة على طفليّ من وسائل التواصل الاجتماعي
أبدت دوقة ساسكس ميغان ماركل قلقها وخوفها من استخدام طفليها "آرتشي" و"ليليبيت" لوسائل التواصل الاجتماعي في المستقبل، وذلك خلال فعالية خاصة باليوم العالمي للصحة النفسسية أقيمت أمس في مدينة نيويورك.
وحضرت ميغان الحدث برفقة زوجها الأمير هاري، للحديث عن تجاربهما الخاصة مع وسائل التواصل الاجتماعي، ومخاوفهما بشأن مستقبل طفليهما الصغيرين.
وقالت ميغان، 42 عاما: "على الرغم من أنّ طفلينا ما زالا صغيرين جدا، فآرتشي يبلغ من العمر 4 سنوات ونصف، أما شقيقته ليليبيت فتبلغ عامين ونصف فقط، إلا أننا نرى أن وسائل التواصل الاجتماعي لن تختفى عن المشهد العام في المستقبل القريب".
وأضافت: "الوقت يمضي بسرعة، وأعرف أنهما سيتعرضان لمواقع التواصل يوما ما".
وفي معرض حديثها، وصفت ميغان دورها كأم بأنه "أهم شيء في حياتها" بعيدا عن كونها زوجة الأمير هاري، وتابعت "أشعر أنني محظوظة لأن طفلينا ما زالا صغيرين جدا، إلا أنني قلقة حقا من القادم".
واعترفت دوقة ساسكس بأنها انفجرت بالبكاء بسبب التجارب "المدمرة" التي شاركها عدد من الأهالي معها ومع زوجها هاري العام الماضي، خلال حلقة نقاشية مع آباء وأمهات كان هدفها خلق مساحة أكثر أمانًا للشباب على الإنترنت.
يذكر أن دوقا ساسكس أعلنا في مارس 2020، انسحابهما من وسائل التواصل الاجتماعي تمامًا، حيث أصدرا بيانًا أكدا فيه أنهما يريدان أن يبدآ "فصلا جديدا".