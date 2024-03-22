"شبيهة الأميرة" تجدد الجدل حول كيت ميدلتون في بريطانيا

ما زالت الشائعات تلاحق العائلة المالكة في بريطانيا، ولا سيما أميرة ويلز كيت ميدلتون، التي أثيرت شكوك حول "شبيهة شهيرة" لها ظهرت بدلا منها في متجر عام.

وفي ظل غموض الحالة الصحية للأميرة كيت، أظهر مقطع فيديو نشرته جريدة "الصن" البريطانية، الاثنين الماضي، ميدلتون مع الأمير ويليام في متار قرب مكان إقامتهما، في أول ظهور لها منذ نهاية العام الماضي.

ومع تداول المقطع انتشرت شائعات تدعي أن التي ظهرت في المتجر هي هايدي أغان، شبيهة كيت، التي تتقمص شخصيتها منذ أكثر من 12 عاماً.

وادعت الشائعات أن أغان ظهرت بدلا من الأميرة كيت في المتجر.