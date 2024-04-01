"ليس كذبة أبريل".. ألمانيا تلغي تجريم تدخين الحشيش

أصبح تدخين الحشيش قانونيًا الآن لمن هم فوق 18 عامًا في ألمانيا، بعد دخول قوانين جديدة للحيازة الشخصية حيز التنفيذ.

واعتبارًا من اليوم1 أبريل، يُسمح للبالغين في ألمانيا بحمل ما يصل إلى 25 جرامًا من الحشيش، وزراعة ما يصل إلى ثلاثة نباتات ماريجوانا في المنزل.

وجاءت القوانين الجديدة في أعقاب نقاش ساخن حول إيجابيات وسلبيات السماح بسهولة الحصول على القنب، بحسب ما أكدته صحيفة "غارديان".

وتقول الحكومة الألمانية إن إلغاء تجريم الحشيش سيضرب السوق الخفية، وسيحد من انتشار الحشيش الملوث، وبالتالي حماية الشباب.

زيادة في تعاطي القنب

من جانبها، قالت كاتيا سايدل، المعالجة في مركز تانينهوف برلين-براندنبورغ، لوكالة فرانس برس "من وجهة نظرنا، القانون كما هو مكتوب كارثة".

وأكدت سيدل "سيكون الوصول إلى الحشيش أسهل، وستتغير صورته ويصبح أكثر طبيعية، خاصة بين الشباب"، مضيفة أنها تتوقع رؤية زيادة في تعاطي القنب على الأقل في البداية".

يذكر أن استهلاك القنب من قبل أي شخص يقل عمره عن 18 عامًا سيظل غير قانوني في البلاد، كما يتضمن التشريع الجديد أيضًا بعض الضمانات لحماية الشباب، بما في ذلك حظر تدخين الحشيش على مسافة 100 متر من المدارس أو رياض الأطفال أو الملاعب أو المراكز الرياضية.