السعودية تطلق "الإنذار الأصفر".. وتحذير من موجة مغبرة في الأردن
أطلق المركز الوطني للأرصاد الجوية السعودية "الإنذار الأصفر" (من الدرجة المتوسطة) محذرًا من موجة غبار واسعة، مثلما حذرت إدارة الأرصاد الجوية الأردنية من ذات الموجة.
وقال المركز الوطني السعودي في بيان نشره على منصة "إكس"، إن الإنذارات تشمل منطقة نجران ومحافظات بدر الجنوب وثار وحبونا وخباش ويدمة، متوقعًا هطول أمطار خفيفة مصحوبة بصواعق رعدية وتدن في مدى الرؤية الأفقية. وأوضح أن الإنذار ينتهي عند التاسعة من مساء اليوم الخميس.
وأضاف أن منطقة مكة المكرمة ومحافظات تابعة لها تضم الخرمة والمويه وتربة ونية، ستشهد بأكملها أتربة متناثرة ورياحًا نشطة، مع تدن في مدى الرؤية الأفقية لمسافة تتراوح بين 3-5 كلم.
وكانت منطقة المدينة المنورة قد شهدت الإنذار السابق ذاته في كل من محافظتي الحناكية والمهد.
ويوم أمس الأربعاء، أطلق المركز إنذارات مشابهة لكل من منطقة تبوك والباحة والحدود الشمالية والجوف وغيرها.
وفي الأردن، قال مدير إدارة الأرصاد الجوية بالوكالة، الدكتور عبد المنعم القرالة، إن المملكة تسودها الآن أجواء مغبرة قادمة من مصر وفلسطين، تؤثر على معظم المناطق، متوقعًا ازدياد تأثيرها وكثافتها خلال الساعات القادمة، وتنتهي ليلًا.
وحذر القرالة، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية (بترا)، من خطر تدني مدى الرؤية الأفقية في العديد من المناطق، بسبب الغبار، وانعدامها أحيانًا على الطرق الصحراوية، داعيًا مرضى الجهاز التنفسي إلى أخذ الاحتياطات اللازمة، وارتداء الكمامة.
كما حذرت سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، جنوبي الأردن، من موجة غبارية قادمة من شمالي غرب مصر، يتوقع تأثيرها على محافظة العقبة خلال الساعات المقبلة.
ونقلت وكالة "بترا" عن السلطة قولها في بيان، اليوم الخميس، إن الموجة سترفع نسب قيم الأغبرة العالقة في الهواء، وتكون الرياح معتدلة إلى نشطة على فترات.
ودعت المواطنين في محافظة العقبة إلى إغلاق النوافذ وعدم ممارسة النشاطات الخارجية حفاظًا على الصحة العامة، خاصة الأشخاص الذين يعانون من الأمراض التنفسية والربو.
وأكدت السلطة أن مفوضية البيئة لديها تتابع الحالة الجوية الغبارية، واتخذت الإجراءات الاحترازية من خلال تخفيض الأحمال التشغيلية للصناعات وتأكيد إجراءات السلامة العامة.