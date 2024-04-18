السعودية تطلق "الإنذار الأصفر".. وتحذير من موجة مغبرة في الأردن

أطلق المركز الوطني للأرصاد الجوية السعودية "الإنذار الأصفر" (من الدرجة المتوسطة) محذرًا من موجة غبار واسعة، مثلما حذرت إدارة الأرصاد الجوية الأردنية من ذات الموجة.

وقال المركز الوطني السعودي في بيان نشره على منصة "إكس"، إن الإنذارات تشمل منطقة نجران ومحافظات بدر الجنوب وثار وحبونا وخباش ويدمة، متوقعًا هطول أمطار خفيفة مصحوبة بصواعق رعدية وتدن في مدى الرؤية الأفقية. وأوضح أن الإنذار ينتهي عند التاسعة من مساء اليوم الخميس.

وأضاف أن منطقة مكة المكرمة ومحافظات تابعة لها تضم الخرمة والمويه وتربة ونية، ستشهد بأكملها أتربة متناثرة ورياحًا نشطة، مع تدن في مدى الرؤية الأفقية لمسافة تتراوح بين 3-5 كلم.