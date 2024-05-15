رقص "متنقبة" بمركب يثير غضب المصريين (فيديو)‎

أثار فيديو منتشر على مواقع التواصل الاجتماعي لفتاة ترتدي النقاب وترقص وسط الشباب على أحد المراكب النيلية في العاصمة المصرية القاهرة، غضب النشطاء، متهمينها بـ"الإساءة إلى النقاب".

ورغم ارتداء الفتاة ملابس فضفاضة ونقابا، إلا أن رقصها بطريقة "غير لائقة" على إيقاع الطبلة، واشتراك الطبال في الرقص معها، أثار موجة من الغضب ممزوجة بالسخرية من فعلتها.

وتداول النشطاء الفيديو؛ إذ أشار بعضهم إلى أن هذه الفتاة من الواضح أنها ترتدي النقاب للتخفي، وليس تدينا، وإلا ما رقصت بهذه الطريقة، بينما أشار بعض آخر إلى أن هناك من أجبرها على ارتدائه، لذا لم تلتزم به.

ونشر أحد النشطاء الفيديو، وعلق عليه قائلا: "إيه ده بقا.. يعني ربنا يعمل فينا إيه أكتر من كده؟ حسبي الله ونعم الوكيل".

وأعرب ناشط آخر عن دهشته من فعلتها قائلا: "الفيديو ده محتاج تحليل نفسي واجتماعي".