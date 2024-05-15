رقص "متنقبة" بمركب يثير غضب المصريين (فيديو)
أثار فيديو منتشر على مواقع التواصل الاجتماعي لفتاة ترتدي النقاب وترقص وسط الشباب على أحد المراكب النيلية في العاصمة المصرية القاهرة، غضب النشطاء، متهمينها بـ"الإساءة إلى النقاب".
ورغم ارتداء الفتاة ملابس فضفاضة ونقابا، إلا أن رقصها بطريقة "غير لائقة" على إيقاع الطبلة، واشتراك الطبال في الرقص معها، أثار موجة من الغضب ممزوجة بالسخرية من فعلتها.
وتداول النشطاء الفيديو؛ إذ أشار بعضهم إلى أن هذه الفتاة من الواضح أنها ترتدي النقاب للتخفي، وليس تدينا، وإلا ما رقصت بهذه الطريقة، بينما أشار بعض آخر إلى أن هناك من أجبرها على ارتدائه، لذا لم تلتزم به.
ونشر أحد النشطاء الفيديو، وعلق عليه قائلا: "إيه ده بقا.. يعني ربنا يعمل فينا إيه أكتر من كده؟ حسبي الله ونعم الوكيل".
وأعرب ناشط آخر عن دهشته من فعلتها قائلا: "الفيديو ده محتاج تحليل نفسي واجتماعي".
وأشار ناشط على منصة "إكس" إلى أنها ارتدت النقاب مجبرة بسبب العادات والتقاليد، موضحًا: "مش محتاجة أي تحليل نفسي، أغلب منتقبات مصر بيلبسوه عشان أبوها أو أخوها أو جوزها بيغيرو عليهم، مش تدين، عشان كده كان نفسي يعملو قانون للبس النقاب، 90٪ من استخداماته بتكون في الغلط".
وكتبت أخرى: "لبسته رغما عنها، وعمرها ما اقتنعت فيه، ولا في تبعاته السلوكية، وبما أنه عامل لطمس الهوية، فهي تستغل/تستخدم هذه الميزة لتعمل ما تشاء من مخالفات دون أن تعرف، وكل اللي حواليها فاهم هذا الموضوع، المنقبة عن رضا وقناعة لا يمكن تتصرف بهالطريقة".
فيما تهكمت إحداهن على فعلتها قائلة: "كدة السيئات هتقيد ضد مجهول يعني ولا إيه !!"