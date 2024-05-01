مصر.. تحرّش بها وسبّ والدها فقتلته أمام الملأ

شهد أحد شوارع منطقة "هضبة المقطم" في محافظة القاهرة واقعة قتل راح ضحيتها شاب تحرش بفتاة، وسبّ والدها، فما كان منها إلا أن طعنته بسكين ليلفظ أنفاسه الأخيرة وسط المارة.

وتلقى قسم شرطة المقطم بلاغا بشأن وفاة شاب عُثر عليه في ملابسه الكاملة غارقا في دمائه بأحد الشوارع، فانتقلت القوات الأمنية على الفور إلى موقع الحادث.

وكشفت التحريات الأولية أن سبب الواقعة يعود إلى قيام شابين بالتحرش لفظيا ومعاكسة إحدى الفتيات التي كانت تسير بصحبة والدها المسن، الذي لم ينتبه إلى الواقعة أصلا. وحين أخبرت والدها غضب وقام بمعاتبة الشابين، فما كان منهما إلا أن تعديا عليه بالسب والشتائم، وكاد الأمر يتطور إلى الاعتداء عليه بالأيدي.

الحادثة أثارت غضب الفتاة التي سارعت للدفاع عن والدها، مسددةً طعنة نافذة إلى عنق أحد الشابين، أما الآخر فلاذ بالفرار.

وألقت السلطات القبض على الشاب صديق القتيل ووالد الفتاة التي دخلت في نوبة بكاء أمام سلطات التحقيق، وأكدت في أقوالها أنها لم تهرب لأنها لم تقصد أن تردي الشاب المتحرش قتيلا، ولكنها لم تستطع تمالك نفسها وهي ترى والدها يتعرض للإهانة، مشيرة إلى أن والدها حاول إنقاذ الشاب ونقله إلى المستشفى، لكنه توفي على الفور.