هل يعيد "الدوار العاشر" بريق الدراما الأردنية؟
يترقب الأردنيون "بلهفة" الموسم الدرامي الرمضاني الذي يحمل أعمالاً جديدة وقوية، بحسب متابعين، بعد أن واجهت الدراما الأردنية انتقادات تتعلق بمستوى أدائها في الموسم الماضي.
وكشف نقيب الفنانين الأردنيين الأسبق ساري الأسعد، أن "التلفزيون الأردني أنتج بالفعل عملاً درامياً مميزاً، حيث سيُعرض في الموسم الرمضاني الحالي، بمشاركة عدد كبير من نجوم الدراما والفن".
وقال الأسعد، لـ"إرم نيوز"، إن "إدارة التلفزيون الأردني أخذت على عاتقها إنتاج عمل بمقدرات إنتاجية ضخمة، وبمشاركة مخرجين كبار، فالعمل الذي يحمل اسم "الدوار العاشر" سيشكل علامة مميزة في الدراما الأردنية"، وفقا له.
وأشار إلى أن "العمل الجديد سيكون بداية انطلاقة جديدة للدراما الأردنية؛ بسبب توفر عوامل النجاح فيه، سواء من حيث مقدرات الإنتاج والإخراج، أو مشاركة عدد كبير من نجوم الفن الأردني، وأنه سيعالج قضايا اجتماعية تلامس هموم ومشاعر الكثيرين".
وأكد الأسعد أن "التلفزيون الأردني رصد مبلغا ماليا ضخما لمسلسل (الدوار العاشر)، حيث يعدّ من أكبر إنتاجات التلفزيون للعام الحالي، والعمل سيكون بمستوى عالٍ، وسيقدم شاشة بصرية مميزة تعيد للأعمال الأردنية بريقها".
وكشف أن مسلسل "الدوار العاشر" سيُعرض على شاشة التلفزيون الأردني في أول أيام شهر رمضان المبارك الساعة العاشرة مساء، بالتوقيت المحلي، ومن أبرز أبطاله منذر رياحنه، ومارغو حداد، وصفاء سلطان، ومحمد المجالي، ومحمد الإبراهيمي، وماهر خماش، وآخرون.
وعبّر عن أمله أن يكون "الدوار العاشر" باكورة بناء للأعمال المقبلة: "المعطيات حول العمل تبشر بالخير"، خصوصا بعد الإخفاق الذي تعرضت له الأعمال الدرامية في موسمها الماضي.