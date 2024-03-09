هل يعيد "الدوار العاشر" بريق الدراما الأردنية؟

يترقب الأردنيون "بلهفة" الموسم الدرامي الرمضاني الذي يحمل أعمالاً جديدة وقوية، بحسب متابعين، بعد أن واجهت الدراما الأردنية انتقادات تتعلق بمستوى أدائها في الموسم الماضي.

وكشف نقيب الفنانين الأردنيين الأسبق ساري الأسعد، أن "التلفزيون الأردني أنتج بالفعل عملاً درامياً مميزاً، حيث سيُعرض في الموسم الرمضاني الحالي، بمشاركة عدد كبير من نجوم الدراما والفن".