مصطفى كامل يتوعد "اللصوص".. ويلمح لشطب أعضاء من نقابة الموسيقيين

وأضاف كامل "لن تنمو موارد النقابة ولن تحقق أهدافها الخدمية، إلا إذا تضافرت كل الجهود من النقابة العامة والنقابات الفرعية، واللجان الفرعية حتى يتم تحصيل الرسوم النسبية المقررة قانونيًّا، ودون مجاملة أو تقاعس أو تخاذل".

وتابع "لن أترك الأمور تدار كما كانت بالسابق (ده حبيبنا سيبه. وده مش حبيبنا دوس عليه) العدل العدل العدل، كلما تم تحصيل الرسوم النسبية بما يرضي الله زادت موارد النقابة وزادات خدماتها، من معاشات ومستشفيات وعلاج ومنح ومزايا وخلافه".

وتوعد كامل المستهترين بالقول "لن أسمح إطلاقًا بإعادة النقابة إلى ما كانت عليه من استهتار ومجاملات وإهدار أموال وحقوق الناس بالباطل والتربح والاستفادة على حساب الأيتام والأرامل وأصحاب المعاشات والمرضى".

وأكد أنه على أتم الاستعداد لمواجهة اللصوص والمرتزقة والحرامية كافة، ممن استحلوا الحرام وأدمنوا طعمه ومذاقه، بحسب قوله.

وأشار كامل إلى أحد أعضاء النقابة الذي وصفه بـ "اللص المحترف"، موضحًا "أعلم جيدًا من هو زعيمهم اللص محترف التزوير والرشوة والمعروف للجميع، ومن هم شلة المرتزقة الذين التفوا حوله بالاسم شلة الخيبانين، وقريبًا جدًّا بإذن الله سيتم عرض قائمة بأسماء المرتزقة واحد واحد وكلهم لا يعملون بالفن نهائيًّا، ولا يمارسون المهنة، وعلى ذلك فسوف يتم تطبيق القانون رقم 35 لسنة 78 بشطبهم من جداول المشتغلين بالمهنة".