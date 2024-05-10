الأمير ويليام: كيت بخير مع خضوعها للعلاج من السرطان

قال الأمير ويليام ولي عهد بريطانيا، اليوم الجمعة، وفقا لوكالة "رويترز"، إن زوجته كيت "على ما يرام"، وذلك في تعليق علني نادر حول صحة أميرة ويلز في الوقت الذي تخضع فيه للعلاج الكيميائي الوقائي من السرطان.

وأعلنت كيت في مارس/ آذار، أنها تتلقى العلاج بعد تشخيص إصابتها بالسرطان عقب جراحة في المعدة خضعت لها في بداية العام.