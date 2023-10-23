وفاة أكبر كلب في العالم عن 31 عاما
توفي أمس الأحد، أكبر كلب معمّر في العالم بعد 5 أشهر فقط من بلوغه عامه الـ31 في البرتغال.
ونشر صاحب الكلب "ليونيل كوستا" الذي يملك استوديو لتصوير الحيوانات الأليفة في لشبونة، صورة لكلبه "بوبي" عبر حساباته في السوشال ميديا، أرفقها بتعليق قال فيه "ارقد بسلام يا صديقي.. لقد عشت حياة رائعة".
وحصل الكلب بوبي على لقب الكلب الأكبر في العالم من موسوعة غينيس للأرقام القياسية في فبراير الماضي، ليحل مكان كلب من نوع "تشيواوا" عاش بولاية أوهايو الأمريكية.
وتم تسجيل بوبي وهو من نوع "رافيرو دو ألينتيخو"، وهي سلالة برتغالية من كلاب حراسة الماشية، باعتباره أكبر كلب في العالم على الإطلاق، وكان الرقم القياسي السابق يحمله كلب ماشية أسترالي توفي العام 1939 عن 29 عامًا وخمسة أشهر.
وأقام مالك "بوبي" ليونيل كوستا حفل عيد ميلاد لكلبه في 11 مايو/أيار الماضي، في قرية كونكيروس بمنطقة ليريا بالبرتغال، حيث قدّم اللحوم والأسماك المحلية لأكثر من 100 ضيف حضروا المناسبة، بعضهم جاء من الخارج.
وكان كوستا، البالغ من العمر الآن 38 عامًا، في الثامنة من عمره، عندما وُلد حيوانه الأليف "بوبي" في مخزن الأخشاب الخاص بعائلته.
وصفة الحياة المديدة
من جابنها، قالت الطبيبة البيطرية كارين بيكر، التي تواجدت في حفل عيد ميلاد بوبي الحادي والثلاثين في مايو "الليلة الماضية، رحل بوبي، وعلى الرغم من أنه عاش الحياة الأطول لكلب في التاريخ، إلا أن 11478 يومًا على الأرض لن تكون كافية أبدًا لأولئك الذين أحبوه".
وأضافت "عندما سألنا مالك بوبي السيد ليونيل عن سبب طول عمر حيوانه الأليف، رد سريعًا: التغذية الجيدة، والاتصال المستمر مع الطبيعة، والحرية في اكتشاف بيئته، والرعاية البيطرية المستمرة، والحب.. بوبي كان يعرف أنه محبوب جدا".
يذكر أن الكلاب تعيش بين 10 و13 سنة بشرية فقط، بحسب ما يؤكده الأطباء البيطريون.