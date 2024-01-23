السجن لرجل قتل زوجته الممثلة الإباحية بدافع "الغيرة"

قضت محكمة روسية بسجن رجل 8 سنوات، لقتل زوجته التي تعمل كـ"ممثلة إباحية" بدافع الغيرة، رغم معرفته بمهنتها قبل الزواج منها، بحسب تقارير محلية.

وقالت الخدمة الصحفية المشتركة لمحاكم سانت بطرسبورغ، اليوم الإثنين، إن محكمة مقاطعة فرونزنسكي قضت بسجن "ديمتري خاملوفسكي تشيرنيشوف" 8 سنوات في سجن شديد الحراسة، بعد إدانته بتهمة قتل زوجته الممثلة الإباحية بدافع الغيرة في أغسطس 2022، عن سابق الإصرار والترصد، رغم أنه كان يعلم قبل الاقتران بها أنها تعمل في هذا المجال".

وذكرت الخدمة أن "الممثلة الإباحية ومدونة تيك توك أناستازيا غريشمان (ألينا خاملوفسكايا) قُتلت في شقة على طريق يوزني السريع، بعد أن تعرضت لـ 22 طعنة في عدة مناطق من جسدها".