إيقاف 30 موظفا بمستشفى بريطاني لإساءة معاملة المرضى

أُوقف أكثر من 30 موظفا بمستشفى رئيسي للصحة العقلية في بريطانيا، بسبب ادعاءات بـ"سوء سلوك خطير"، بما في ذلك تزوير السجلات الطبية وإساءة معاملة المرضى.

وبحسب صحيفة "الإندبندنت"، أوقف مستشفى هايبري في مدينة نوتينغهامشير البريطانية، أكثر من 30 موظفا عن العمل بسبب ادعاءات تتعلق بسلوك خطير.

وذكرت التحقيقات، أن الادعاءات شملت تزوير ملاحظات تتعلق بالصحة العقلية وإساءة معاملة المرضى.

ومن المقرر إجراء تحقيق حول رعاية الصحة العقلية في إنجلترا، عقب سلسلة من التقارير التي أعدتها منظمة "الإندبندنت" في العام الماضي.

وأدى إغلاق مستشفى للصحة العقلية للأطفال تديره مجموعة "هنتركومب"، إلى إجراء تحقيق من قبل الشرطة بعد وفاة طفل وسلسلة من الإساءات الممنهجة للأطفال المرضى.