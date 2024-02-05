كيف علّقت هيفاء وهبي على قرار تجميد أموال محمد وزيري؟

عبّرت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، الأحد، عن ارتياحها لقرار السلطات المصرية "تجميد" أموال محمد وزيري مدير أعمالها السابق.

وعلقت على القرار قائلة، خلال مداخلة تلفزيونية، قائلة: "ربنا رد حقي من الشخص اللي ظلمني، ومنذ أصبح الأمر بيد القضاء اتجهت لعملي".

وأضافت: "لا يجب أن تقف الحياة بسبب شخص آذاني، فالحياة مليئة بأشياء هامة يجب أن ننشغل بها".

وأشارت الفنانة اللبنانية إلى أنها مشغولة حالياً بتصوير فيلم بعنوان "جوري" يتم تصويره بين مصر ولبنان.

وكانت جهات التحقيق المصرية قد قررت التحفظ على أموال وزيري لاتهامه بـ"خيانة الأمانة، والنصب والاحتيال على الفنانة اللبنانية".