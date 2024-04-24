بعد "المداح 5".. أجزاء المسلسلات استغلال للنجاح أم فقر في الإبداع؟
أعلن الفنان المصري حمادة هلال أخيرا عن تقديم جزء خامس من مسلسل "المداح" في الموسم الرمضاني القادم 2025، وذلك بعد النجاح الذي حققه المسلسل في الأجزاء الأربعة السابقة.
ورغم أن "هلال" حقق نسب مشاهدة عالية بالأجزاء السابقة، إلا أن تقديمه جزءا جديدا يطرح سؤالا عريضا، هل تقديم أجزاء متعددة من مسلسل واحد هو استغلال للنجاح، أم فقر في تقديم أفكار وقضايا جديدة، أم خوف من المغامرة في طرح فكرة جديدة قد لا تلقى النجاح ذاته؟
الخوف من المغامرة
قالت الناقدة الفنية ماجدة موريس، إن تقديم أجزاء متعددة من عمل فني واحد هو استغلال لنجاح الأجزاء السابقة، وينم عن خوف بطل العمل والجهة المنتجة من تقديم فكرة جديدة وعمل لا يحققان النجاح ذاته، بحسب قولها.
وأضافت موريس في تصريحات خاصة لـ"إرم نيوز" "الأجزاء المتعددة لا تهدف فقط لاستغلال النجاح، ولكن أيضا هي بسبب معاناة الكتاب الحاليين من فقر في الإبداع، وتقديم أفكار وقضايا جديدة، لذا يلجأون إلى تكرار العمل ذاته، فهو مضمون النجاح ويحقق جماهيرية، فبالتالي لن يكون الأمر صعبا لاستكمال ما بدأوه، بعكس تقديم عمل جديد".
وأشارت الناقدة المصرية إلى أن في كل العالم يتم تقديم الأجزاء المتعددة، ولكن بشكل مختلف وبيئة مختلفة تناسب الواقع، وليس تجسيدا لواقع قديم لم يعد موجودا الآن كما يحدث في الأعمال المصرية، على حد قولها.
قصة "المداح" لا تحتمل جزءا آخر
بدوره قال الناقد الفني أحمد سعد الدين أن مسلسل "المداح" لا يحتمل جزءا خامسا، لافتا إلى أن 4 أجزاء كافية لهذا المسلسل، خاصة وأنه أدى رسالته، وحقق نجاحا مقبولا، بحد وصفه.
وأكد "سعد الدين" في تصريحاته لـ "إرم نيوز" "هناك أعمال تستحق وقصتها تسمح أن يقدم منها أجزاء متعددة، مثل مسلسل ليالي الحلمية، فرغم تقديم 5 أجزاء منه، إلا أنه حافظ على النجاح الذي حققه، لأنه كان يناقش فترة زمنية مختلفة، أما ما يقدم حاليا فلا يستحق، ولا أرى تقديم أجزاء متعددة من هذه الأعمال إلا استغلالا للنجاح".
وأشار الناقد المصري إلى أن مسلسل "المداح" مما ليس لا يستحق تقديم جزء آخر، كذلك مسلسل "الكبير أوي"، في حال فكر صناعه تقديم جزء جديد، خاصة وأن المسلسل عرض منه 7 أجزاء، لم يحقق نجاحا سوى في 3 أجزاء فقط، بحسب رأيه.
واستكمل "وأحمد مكي لابد له أن يخرج من عباءة الكبير ويقدم عملا جديدا بفكر جديد، خاصة وأنه ممثل جيد ويستطيع أن يحقق النجاح في حال تقديم فكرة جيدة، أما مسلسل الكبير أوي فهو ينحدر من سيئ لـ أسوأ".