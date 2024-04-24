بعد "المداح 5".. أجزاء المسلسلات استغلال للنجاح أم فقر في الإبداع؟

أعلن الفنان المصري حمادة هلال أخيرا عن تقديم جزء خامس من مسلسل "المداح" في الموسم الرمضاني القادم 2025، وذلك بعد النجاح الذي حققه المسلسل في الأجزاء الأربعة السابقة.

ورغم أن "هلال" حقق نسب مشاهدة عالية بالأجزاء السابقة، إلا أن تقديمه جزءا جديدا يطرح سؤالا عريضا، هل تقديم أجزاء متعددة من مسلسل واحد هو استغلال للنجاح، أم فقر في تقديم أفكار وقضايا جديدة، أم خوف من المغامرة في طرح فكرة جديدة قد لا تلقى النجاح ذاته؟

الخوف من المغامرة

قالت الناقدة الفنية ماجدة موريس، إن تقديم أجزاء متعددة من عمل فني واحد هو استغلال لنجاح الأجزاء السابقة، وينم عن خوف بطل العمل والجهة المنتجة من تقديم فكرة جديدة وعمل لا يحققان النجاح ذاته، بحسب قولها.

وأضافت موريس في تصريحات خاصة لـ"إرم نيوز" "الأجزاء المتعددة لا تهدف فقط لاستغلال النجاح، ولكن أيضا هي بسبب معاناة الكتاب الحاليين من فقر في الإبداع، وتقديم أفكار وقضايا جديدة، لذا يلجأون إلى تكرار العمل ذاته، فهو مضمون النجاح ويحقق جماهيرية، فبالتالي لن يكون الأمر صعبا لاستكمال ما بدأوه، بعكس تقديم عمل جديد".