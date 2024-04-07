ظهور صغير وحيد قرن مهدد بالانقراض في إندونيسيا (فيديو)

رُصد في متنزّه وطني في إندونيسيا صغير وحيد قرن جاوي يُشكّل عيّنة نادرة من هذه الحيوانات، ما يعزز الأمل بإمكان حفظ هذا النوع الذي يُعدّ من أكثر أنواع الثدييات عرضة للانقراض في العالم.

والحيوان الذي رُصِد هو صغير وحيد قرن يُقدَّر عمره بما بين ثلاثة وخمسة أشهر لكنّ جنسه لا يزال مجهولا.

وشوهد الشهر الفائت في لقطات لإحدى الكاميرات المخبأة البالغ عددها 126 في متنزه أوجونغ كولون الوطني في جزيرة جاوة غرب العاصمة الإندونيسية جاكرتا.