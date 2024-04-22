استغلت أطفالها لتحقيق أرباح.. تفاصيل حبس البلوغر المصرية "أم زياد"

كشفت محكمة الجنايات في مصر حيثيات الحكم على البلوغر المصرية هبة السيد ـ صاحبة قناة "أم زياد" على موقع يوتيوب ـ بالحبس المشدد لمدة 7 سنوات وتغريمها 200 ألف جنيها مصريا (ما يزيد عن 4000 دولار أمريكي) بتهمة الاتجار بالبشر، لاستغلال أطفالها من خلال تصويرهم عبر "يوتيوب" لجني أرباح من خلال زيادة نسبة المشاهدة على قناتها.

وتصدرت هبة السيد حديث نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي بعد فيديو نشرته عبر قناتها على "يوتيوب" كشفت خلاله عن تعرض طفلتها لهتك العرض من قبل شقيقها الذي ينام بجوارها عاريا، الأمر الذي دفع المركز القومي لحقوق الطفل برفع دعوى ضد البلوغر المصرية، يتهمها بالاتجار بالبشر ونشر أخبار كاذبة بهدف تحقيق أرباح على "يوتيوب".

وبحسب حيثيات الحكم التي نشرها موقع "القاهرة 24" المحلي، فإن البلوغر هبة السيد تعاملت في أشخاص طبيعيين هم المجني عليهم (هبة. ح، زياد.ح، إيلين.ح) بأن استخدمتهم لإظهارهم في مقاطع مرئية ونشرها عبر حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي؛ من أجل رفع نسب مشاهدتها للحصول من إدارات تلك المواقع على أرباح زائدة نظير تلك المشاهدات، حال كونها من أصول المجني عليهم، وهم أطفال لم تتجاوز أعمارهم الثامنة عشر عاما، على النحو المبين في التحقيقات.