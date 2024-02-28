موضة رعاة البقر.. هوس يجتاح أزياء المشاهير (صور)
اقتحمت موضة أزياء "رعاة البقر" عالم المشاهير، وأصبحت سمة سائدة في الظهور العلني أو الترويج للأعمال الفنية أو حتى في الحياة العامة للمشاهير.
وظهرت المغنية بيونسيه في "أسبوع نيويورك للموضة" مرتدية زياً مستوحى من رعاة البقر، فإلى جانب البدلة الرمادية المرصعة والحذاء الطويل أكملت مظهرها بقبعة رعاة البقر.
وظهرت المغنية الشهيرة في حفل توزيع جوائز "غرامي" يوم 4 فبراير/شباط، مرتدية قبعة بيضاء على ذات الشاكلة، وأعلنت حينها أن ألبومها المقبل "Renaissance II"، سيكون ضمن فئة الأغاني الريفية.
ويرى كثيرون أن ارتداء بيونسيه لتلك القبعات قد يكون جزءًا من استراتيجية ترويجية أكبر تخدم أعمالها الفنية.
وظهر مؤخراً أن العديد من المشاهير بدأوا يميلون نحو هذه الصيحة، حيث ارتدت عارضة الأزياء الأمريكية من أصول فلسطينية بيلا حديد بنطالاً جلدياً بأهداب وقبعة رعاة البقر.
جاء ذلك خلال مشاركة بيلا حديد مع خيلها "تيتو" في مسابقة "روديو" لرعاة البقر في "ويذرفورد" بولاية تكساس الأمريكية.
وكانت حفلة "السوبر بول" شاهداً آخر على اهتمام المشاهير بصيحة رعاة البقر، حيث نشرت نجمة تلفزيون الواقع كيم كاردشيان صورة لها من الحفل لتؤكد على ذلك.
وارتدت كيم كاردشيان في إطلالتها بنطال "جينز" أسود واسع الساقين، وقبعة سوداء على طراز رعاة البقر.
وظهرت هذه الصيحة أيضًا في أزياء الملابس الرجالية في العاصمة الفرنسية باريس خلال يناير/كانون الثاني، فركّزت الكثير من القطع من أحدث مجموعة لعلامة "لويس فويتون" على موضة رعاة البقر.
وحصل وسم "cowboycore" (يعني موضة رعاة البقر) في موقع "تيك توم" على 11.4 مليون مشاهدة، وما يزال العداد في ارتفاع هائل.