موضة رعاة البقر.. هوس يجتاح أزياء المشاهير (صور)

اقتحمت موضة أزياء "رعاة البقر" عالم المشاهير، وأصبحت سمة سائدة في الظهور العلني أو الترويج للأعمال الفنية أو حتى في الحياة العامة للمشاهير.

وظهرت المغنية بيونسيه في "أسبوع نيويورك للموضة" مرتدية زياً مستوحى من رعاة البقر، فإلى جانب البدلة الرمادية المرصعة والحذاء الطويل أكملت مظهرها بقبعة رعاة البقر.

وظهرت المغنية الشهيرة في حفل توزيع جوائز "غرامي" يوم 4 فبراير/شباط، مرتدية قبعة بيضاء على ذات الشاكلة، وأعلنت حينها أن ألبومها المقبل "Renaissance II"، سيكون ضمن فئة الأغاني الريفية.

ويرى كثيرون أن ارتداء بيونسيه لتلك القبعات قد يكون جزءًا من استراتيجية ترويجية أكبر تخدم أعمالها الفنية.