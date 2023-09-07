بسبب إعصار.. سجن صحفي 20 عامًا في ميانمار

أصدر المجلس العسكري الحاكم، حكمًا بالسجن على صحفي في بورما اعتُقل، في أيار/مايو، أثناء تغطيته لآثار إعصار مميت، لمدة 20 عامًا، بحسب ما أعلنته الوكالة التي يعمل لديها الأربعاء.

وتشهد بورما أعمال عنف دامية منذ أطاح انقلاب عسكري، في 2021، بحكومة أونغ سان سو تشي، وأطلق العنان لحملة أمنية ضد أصوات المعارضة أدت إلى سقوط قتلى.

ومنذ تنفيذه انقلابًا قبل أكثر من عامين، اعتقل المجلس العسكري عشرات الصحفيين، وأغلق وسائل إعلام اعتبر أنها معارضة لنظامه.

وحُكم على المصور الصحفي "ساي زاو ثايكي" بالسجن لمدة 20 عامًا، وفقًا لما ذكرته وكالة "ميانمار ناو" التي يعمل بها.

وقالت "ميانمار ناو" إنه "تم توجيه الاتهام إليه في 4 تهم، بما في ذلك انتهاك قانون الكوارث الطبيعية، وقانون الاتصالات، وإنه ليس من الواضح ما هي التهم الموجهة إليه".