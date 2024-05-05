طائر ملون يدهش الكويتيين (فيديو)
حقق مقطع فيديو لطائر صغير من فصيلة العصفوريات، نسب مشاهدة عالية في مواقع التواصل الاجتماعي في الكويت، وأثار إعجاب الكثير من مدوني البلد الخليجي الذين أدهشهم لون ريشه.
وينتمي العصفور لفصيلة الغنَّاج أو البيتا وفق التسمية العلمية، ويتميز برأس أسود اللون وجسمه الملون بالأخضر ثم الأبيض ثم الأحمر، وهي ألوان علم الكويت، وبذات الترتيب للراية الرسمية.
وتناقل الكثير من المدونين الكويتيين، مقطع الفيديو، كما نشرته الكثير من الحسابات الإخبارية المنوعة، وسط سيل من عبارات الإعجاب بالطائر.
وقال أحد المدونين: "سبحان الخالق المبدع المصور"، وكتب مدون ثانٍ: "شكله يشجع منتخب الكويت"، وعلق ثالث: "أجمل طير في العالم".
وتساءل مغرد آخر عبر موقع "إكس": "وين نلقاه هذا الي يستاهل اتربيه وفي الأعياد الوطنية تطلق سراحه"، وكتب معجب جدي بالطائر: "سبحان الله الكويت حتى الطبيعة تحبها وتتلون بألوان علمها".
ويشتهر طائر الغنَّاج أو البيتا بوجود عدة أنواع منه، تشترك جميعها بكونها ملونة، وتختلف بنوع وترتيب تلك الألوان من منطقة لأخرى.
وتضم فصيلة العصفوريات، الكثير من الطيور الملونة، وبعضها مثل البلابل، يستهوي هواة تربية الطيور الذين يضعونها في أقفاص منزلية رغم الانتقادات التي تواجهها تلك الهواية؛ بتهمة حبس الطيور والحد من حريتها.