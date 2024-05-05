طائر ملون يدهش الكويتيين (فيديو)

حقق مقطع فيديو لطائر صغير من فصيلة العصفوريات، نسب مشاهدة عالية في مواقع التواصل الاجتماعي في الكويت، وأثار إعجاب الكثير من مدوني البلد الخليجي الذين أدهشهم لون ريشه.

وينتمي العصفور لفصيلة الغنَّاج أو البيتا وفق التسمية العلمية، ويتميز برأس أسود اللون وجسمه الملون بالأخضر ثم الأبيض ثم الأحمر، وهي ألوان علم الكويت، وبذات الترتيب للراية الرسمية.

وتناقل الكثير من المدونين الكويتيين، مقطع الفيديو، كما نشرته الكثير من الحسابات الإخبارية المنوعة، وسط سيل من عبارات الإعجاب بالطائر.