الرياح العاتية تثير رعب ركاب تلفريك في إيطاليا (فيديو)

واجه المتزلجون بمنطقة سيرفينيا في إيطاليا لحظات مرعبة عندما تسببت الرياح التي تجاوزت سرعتها 100 كيلومتر في الساعة في حدوث تأرجح خطير على التلفريك، وفقاً لموقع "إنفوباي" الإخباري.

وبحسب الموقع، شهدت عربات التلفريك لحظات مرعبة تم تصويرها في مقطع فيديو تم تداوله لاحقا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث شوهدت وهي تهتز بعنف بسبب قوة الرياح، بعد التدهور المفاجئ للظروف الجوية.

وأدى تساقط مفاجئ للثلوج إلى هبوب رياح قوية للغاية، زادت سرعتها من 20-30 كم في الساعة إلى 110 كم في الساعة في بضع دقائق.