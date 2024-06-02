أنابيلا هلال لـ"إرم نيوز": أرفض الشهرة الإعلامية على حساب فشل الآخرين
بحلة جديدة تُطل مقدمة البرامج والإعلامية اللبنانية أنابيلا هلال صعب من خلال برنامج "أنت Mean" ذي المضمون الإنساني، تقول عنه في حديث خاص لـ"إرم نيوز" إنه برنامج من صلب الواقع، يضع اليد على الكثير من القضايا الواقعية المتلامسة مع الناس. كما تحدثت عن حضورها بمهرجان "كان" إلى جانب المشاهير العرب.
أنت mean
في البداية تحدثت أنابيلا عن تجربة برنامج "أنت Mean" بعد عودته وتطويره، والنوعية الجديدة إعلاميا عليها. وقالت "بالنسبة لي هذا البرنامج من صلب الحياة اليومية للناس، وكنت مهتمة للغاية أن أقدم برنامجا أكون فيه قريبة من العالم، ويتلامس معهم عن قرب، ونتعرف من خلاله على تعليقاتهم. ففي الكثير من المرات هناك أمور الأشخاص لا يعرفون خلفيتها، ولا يعرفون إنْ كانت المعلومات صحيحة أم لا".
وأضافت: "هؤلاء يطلون من على مواقع التواصل الاجتماعي ويوجهون الأحكام تجاه موضوعات لا يعرفون حقيقتها وخلفيتها ويقومون بنشر أخبار "غير صحيحة" ولا تمت للحقيقة بصلة، وللأسف تنتشر هذه النوعية من الأخبار وتصبح رائجة، وفي برنامج "أنت Mean" ركزنا على هذا الأمر، فهذا البرنامج يسلط الضوء على الحقيقة وعلى الأشخاص الأقوياء اللذين ليس لديهم ما يخفونه عن العالم".
وبسؤالها عن هوية البرنامج والنقلة النوعية في مشوارها بمجال تقديم البرامج وطموحها الإعلامي للتنوع في طبيعة التقديم، خصوصًا مع دراستها وحصولها على الدكتوراه في الحقوق، قالت "التليفزيون بحد ذاته جاء عن طريق الصدفة، كان طموحي أن أنتهي من دراستي الجامعية وأحصل على شهادتي، فأنا درست الحقوق وحصلت على الدكتوراه، لذلك أشعر بأنني مسؤولة عن كل كلمة تخرج مني، وضميري لا يسمح لي أن أتحدث عن أي معلومات غير دقيقة، أو دون مصدر موثوق وقانوني ومبرم، ولا أستطيع الحكم على الآخرين وأنتزع منهم أسماءهم لأنهم تسببوا في إزعاجي أو لأنني لست راضية عنهم، أنا مسؤولة عن حياتي، وأعرف أن مواقع التواصل الاجتماعي باتت اليوم مهمة للغاية وخطا أحمر".
شهرة على حساب الآخرين
كما أبدت أنابيلا رأيها في نوعية البرامج المقدمة في الإعلام اللبناني والمضمون المثير للجدل بعيدًا عن التوعوي والتثقيفي قائلة: "لا أحب أن أصنع شهرة أو نجاحا على حساب فشل الآخرين، أو "خالف تُعرف" أنا ضد هذه المقولة تماما ولست مع هذه النوعية والسياسة الخاصة بالبرامج، أنا شخص لديه مبادئ صلبة واحترام للآخر مهما كانت أفكاره وسياسته، وأعتقد أنه لولا أن هناك احتراما للآخر ما كنا بمجتمع مختلف، نحن نريد رأي الآخر لنستطيع بناء أنفسنا، فأنا ضد إثارة الجدل من منطلق إيذاء الآخرين، وأطمح أن يكون لدي برنامج مثير للجدل، لكن ليس على حساب ظلم أو تعاسة أو إيذاء الآخرين".
حضور في كان السينمائي
وفي نهاية الحديث نوهت أنابيلا إلى أنها ترى تجربة حضور المشاهير العرب بمهرجان "كان" السينمائي الدولي رائعة، ورأت أن مشاركتها في فعاليات الدورة الأخيرة كضيفة هو حلم كبير وتجربة رائعة.
وعن إطلالتها قالت: "المصمم اللبناني العالمي زهير مراد اختار أن يعطيني فستان "أورينتال ستايل" مع الطرحه على الرأس وشال أبيض، ومن الناحية الثانية تميز التصميم بأنه يشبهني ويشبه المرأة اللبنانية بأناقتها.