أنابيلا هلال لـ"إرم نيوز": أرفض الشهرة الإعلامية على حساب فشل الآخرين

بحلة جديدة تُطل مقدمة البرامج والإعلامية اللبنانية أنابيلا هلال صعب من خلال برنامج "أنت Mean" ذي المضمون الإنساني، تقول عنه في حديث خاص لـ"إرم نيوز" إنه برنامج من صلب الواقع، يضع اليد على الكثير من القضايا الواقعية المتلامسة مع الناس. كما تحدثت عن حضورها بمهرجان "كان" إلى جانب المشاهير العرب.

أنت mean

في البداية تحدثت أنابيلا عن تجربة برنامج "أنت Mean" بعد عودته وتطويره، والنوعية الجديدة إعلاميا عليها. وقالت "بالنسبة لي هذا البرنامج من صلب الحياة اليومية للناس، وكنت مهتمة للغاية أن أقدم برنامجا أكون فيه قريبة من العالم، ويتلامس معهم عن قرب، ونتعرف من خلاله على تعليقاتهم. ففي الكثير من المرات هناك أمور الأشخاص لا يعرفون خلفيتها، ولا يعرفون إنْ كانت المعلومات صحيحة أم لا".

وأضافت: "هؤلاء يطلون من على مواقع التواصل الاجتماعي ويوجهون الأحكام تجاه موضوعات لا يعرفون حقيقتها وخلفيتها ويقومون بنشر أخبار "غير صحيحة" ولا تمت للحقيقة بصلة، وللأسف تنتشر هذه النوعية من الأخبار وتصبح رائجة، وفي برنامج "أنت Mean" ركزنا على هذا الأمر، فهذا البرنامج يسلط الضوء على الحقيقة وعلى الأشخاص الأقوياء اللذين ليس لديهم ما يخفونه عن العالم".