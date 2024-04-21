"مسافر عبر الزمن" يكشف شكل حياة البشر في عام 6000 (فيديو)

أدّعى رجل في تصريح نقلته صحيفة "ميرور" البريطانية، أنه مسافر عبر الزمن وكان جزءًا من برنامج استخباراتي سري في تسعينيات القرن الماضي.

هذا الرجل زعم أنه شهد شكل الحياة على الأرض في عام 6000، وأنه يمتلك صورة لمدينة من المستقبل لإثبات كلامه.

ماذا قال هذا المسافر عن الحياة في المستقبل؟.

يتوقع أن تكون حياة البشر نسخة من “المدينة الفاضلة”، حيث يسود السلام المستدام والحكم العادل حول العالم.

التقدم في مجالات الطب والتكنولوجيا سيجعل عالمنا، اليوم، يبدو وكأنه “العصر الحجري” بالمقارنة مع ما سيحدث في غضون 4000 عام.

وبسبب الزيادة الكبيرة في عدد السكان، ستبتكر تكنولوجيا تسمح للناس بالانكماش والصغر في الحجم، مما يوفر مساحة إضافية على كوكب الأرض.

هذا الكلام جاء ضمن إحدى الفيديوهات التي نشرتها قناة "Apex TV" المتخصصة في الغموض والخوارق.

الرجل الغامض ظهر وهو يتحدث إلى مراسل القناة في مكان مجهول، حيث كشف له عن “التقنيات السرية” وما يخبئه المستقبل للبشرية في عام 6000.

وعلى الرغم من تقادم الصورة التي يمتلكها، يصر هذا المسافر على أن السفر عبر الزمن حقيقي، وأنه يرغب في نقل رسالة عن مستقبل البشرية استنادًا إلى تجربته الفريدة في السفر عبر الأبعاد الزمنية.