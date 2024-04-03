حفل "مترو بومين" في مصر يثير تفاعلا.. ما علاقة عبدالحليم وأم كلثوم؟

وأبدى كثيرون إعجابهم بالفيديو الذي تم تنفيذه على خلفية الأبيض والأسود، ويظهر فيه صوت كل من العندليب عبد الحليم حافظ في أغنية "أهواك"، وكذلك السيدة أم كلثوم في "أنساك يا سلام"، مع مشاهد من الحياة المصرية.

ويعد "بومين" أحد أشهر مطربي ومنتجي وكتاب موسيقى الراب في الولايات المتحدة حاليًّا، وهو من مواليد 1993، ولاية ميزوري، واسمه الحقيقي "ليلاند تايلر واين".

واشتهر مؤخرا بأغنية Creepin، كما سبق واحتلت أغنيته Like That المركز الأول على قائمة "بيلبورد" لأفضل عشر أغانٍ في الولايات المتحدة.