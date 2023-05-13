رحيل الفنان الكويتي عبدالكريم عبدالقادر عن 80 عامًا

فقدت الساحة الفنية الخليجية والعربية أحد أبرز الفنانين برحيل الفنان الكويتي عبدالكريم عبدالقادر، اليوم الجمعة، بعد صراع مع المرض.

وكان الفنان المخضرم، الذي رحل عن 80 عامًا، يعاني من أمراض مزمنة، وقد تدهورت حالته الصحية خلال الأيام الأخيرة، ما دفع إلى دخوله مستشفى جابر حتى وافته المنية.

وللراحل بصمات فنية امتدت عبر رحلة عطاء إلى أكثر من 6 عقود أثرى خلالها الساحة الفنية بالعديد من الأعمال الغنائية.